Pinto da Costa pressionado para afastar agente da noitada polémica

Pinto da Costa está a ser fortemente pressionado para afastar Pedro Pinho, o empresário com fortes ligações à estrutura do FC Porto que esteve na noitada da festa de aniversário da mulher de Uribe.Segundo apurou o, uma das mais fortes pressões tem sido exercida por Alexandre Pinto da Costa. O filho do líder dos portistas já foi sócio de Pinho numa agência de jogadores e agora são inimigos.... < br />