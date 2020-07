Pinto da Costa quer Sérgio Conceição até 2025

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 18.07.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

"Só sai quando eu morrer", as palavras de Pinto da Costa ao Porto Canal sobre Sérgio Conceição são um prenúncio daquilo que está a ser preparado. A SAD do FC Porto, segundo apurou o CM, deve apresentar a extensão do contrato do treinador até 2025 (atual vínculo termina em junho de 2021).Depois da conquista do 29º título de campeão, o presidente portista está decidido em acabar com todos os ...