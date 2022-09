Pinto da Costa, presidente do FC Porto, reagiu esta terça-feira ao ataque ao carro da mulher e filhos do técnico Sérgio Conceição. “O que se passou com o apedrejamento depois de um jogo foi um acontecimento abjeto que merece o nosso repúdio”, escreveu na revista ‘Dragões’.



O dirigente garantiu ainda que se os autores do ataque forem sócios, vão ser expulsos.









