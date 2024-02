Pinto da Costa "sensibilizado" com apoio de Sérgio Conceição

Pinto da Costa admitiu este domingo ter ficado "sensibilizado" com o abraço que o treinador Sérgio Conceição lhe deu depois do discurso de apresentação da recandidatura à presidência do FC Porto.

Em declarações após apresentar a candidatura, o dirigente garantiu, mais uma vez, que, por sua vontade o técnico fica no comando da equipa de futebol, no entanto, afirmou que não quer usar Sérgio Conceição como "trunfo eleitoral".

"Pela minha vontade ficará, mas agora não é tempo de estar a falar disso, nem quero de maneira nenhuma usar o Sérgio Conceição como trunfo eleitoral. É o treinador do FC Porto, teve um gesto que me surpreendeu e sensibilizou ao estar aqui a dar o apoio. Além de interessar como treinador, é meu amigo. Não só enquanto for treinador, é para a vida", referiu, após uma situação em que ambos se emocionaram.

Questionado sobre como quer terminar o mandato caso volte a ser eleito, Pinto da Costa tem os planos bem definidos.

"Espero que tendo o centro de estágio completo, o FC Porto vitorioso e a massa associativa unida", salientou o dirigente, de 86 anos, que concorrerá a um 16.º mandato seguido à frente do clube.