Pinto da Costa suspenso pelo Conselho de Disciplina da FPF por críticas à arbitragem

O presidente do Futebol Clube do Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, foi esta terça-feira suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) pelas declarações proferidas em maio do presente ano, onde criticava a arbitragem.Pinto da Costa foi castigado pelo Conselho de Disciplina da FPF com 90 dias de suspensão e multa de 11.480 euros, na sequência de declarações proferidas na sua página mensal na revista Dragões, a 7 de maio deste ano.Nesse espaço, o presidente do FC Porto escreveu que "infelizmente, parece que por vezes é mais fácil para o FC Porto ter êxito nas competições europeias, frente a rivais mais difíceis, do que em Portugal, onde muitas vezes os adversários vestem de preto, andam com um apito na boca ou estão sentados em frente a ecrãs de televisão", para além de outras considerações sobre a arbitragem que provocaram queixas do Conselho de Arbitragem da FPF e da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).