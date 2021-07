Pinto da Costa suspenso por 21 dias e multado em 612 euros

Pinto da Costa foi suspenso por 21 dias e multado em 612 euros pelas declarações proferidas após o final da 1.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal de 2020/21. O presidente do FC Porto foi sancionado pelo Conselho de Disciplina da FPF na sequência de um processo disciplinar motivado por uma queixa da Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol (APAF).Após o embate, Pinto da Costa criticou duramente a arbitragem na sala de imprensa do Municipal de Braga. "Não é desta forma, como se tem vindo a acumular nestes últimos jogos em relação às arbitragens com o FC Porto, que nos vão vergar. São muitos falhanços, demasiados falhanços, para estarmos sempre a levar com este 4.º árbitro – com este VAR, perdão. O que se passou hoje vocês analisem! Analisem bem as jogadas que houve durante todo o encontro para ver a dualidade de critérios que houve! (...) Agora deixo aqui um aviso: basta! Serenidade total! Apelo à serenidade de todos, mas quero aqui dizer que basta e ninguém nos vai vergar!", referiu o dirigente.De acordo com o acórdão da decisão, Pinto da Costa "adotou um tom notoriamente intimidatório e ameaçador, propalando que a 'paz no futebol' está dependente de não 'brincarem' e 'provocarem' a equipa e a sociedade anónima desportiva a que o arguido se encontra associado". "Tais expressões vão muito além da mera crítica à arbitragem ou à conduta ou decisões de qualquer órgão social da FPF, pois encerram não só um juízo difamatório e depreciativo, além de intimidatório, que viola a dignidade e a honra profissionais dos visados, mas também a seriedade, a ética, a credibilidade e a lisura da competição desportiva, pelo que tais declarações não se afiguram cobertas pelo exercício de qualquer direito, incluindo o exercício da liberdade de expressão", acresce o CD.Na sua defesa, Pinto da Costa pugnou pela defesa da liberdade de expressão, elencando também as declarações de especialistas de arbitragem nos mais variados meios de comunicação sobre a partida para explanar o contexto no qual proferiu as ditas declarações.A partida, arbitrada por Luís Godinho e que teve Hugo Miguel como VAR, ficou marcada pela expulsão de Luis Díaz, na sequência do lance protagonizado pelo colombiano com David Carmo do qual o central do Sp. Braga sofreu uma fratura do tornozelo direito. O FC Porto viu ainda Uribe ser expulso já em tempo de compensação num encontro que terminou empatado a um golo. Na 2.ª mão os arsenalistas garantiriam o bilhete para a final vencendo por 3-2 no Estádio do Dragão.