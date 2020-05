Pinto da Costa tem nova equipa para resolver a crise no FC Porto

"Tenho muito orgulho no meu passado como dirigente desportivo no FC Porto. [...] Mas não é a pensar nesse passado que eu me candidato à presidência, novamente, do FC Porto. É a pensar nas dificuldades tremendas do presente, e na esperança e na certeza que tenho - com a minha nova equipa, que oportunamente apresentarei - de que vamos conseguir sucessos no futuro, solidificar o clube, para que ele possa continuar a ser um dos grandes do futebol europeu". Foi desta forma que Pinto da Costa se dirigiu este domingo aos sócios portistas na primeira comunicação que fez através do seu novo site de campanha (pintodacosta2020.com).Na presidência portista desde 17 de abril de 1982, Pinto da Costa enfrenta dois adversários nas eleições de 6 e 7 de junho e reconhece "as dificuldades tremendas do presente". A SAD está estrangulada financeiramente, ao ponto de ter pedido o adiamento do pagamento de um empréstimo obrigacionista de 35 milhões de euros. Se a proposta, que motivou críticas da Deco (Associação de Defesa do Consumidor), for aprovada na assembleia de obrigacionistas, a 5 de junho, a conta passa desse mês para junho de 2021, quando vence outro empréstimo obrigacionista de 35 M €. Ou seja, a fatura total será de 70 M €. Isto quando, a 31 de dezembro de 2019, o passivo já disparara para 444,5 M €, com os empréstimos a totalizarem 244,9 M €.Até à data, Vítor Baía, candidato à vice-presidência, é a única cara nova da lista de Pinto da Costa. Mas as mudanças deverão alargar à SAD, podendo afetar o pelouro financeiro.Depois de o presidente portista se ter recusado a representar os clubes da I Liga numa reunião com os operadores televisivos, por ter sido apelidado de "traidor" pelo homólogo do Marítimo, Carlos Pereira respondeu a Pinto da Costa. "Não percebo onde está a ofensa. É estratégia dele não reunir com o Benfica e com o Sporting. Não tem é o direito de me usar para não estar em reuniões que foram aconselhadas a serem feitas", afirmou Carlos Pereira aoMatías Bunge, empresário de Corona, confirmou ao jornal espanhol ‘ABC’ que a saída do mexicano no fim desta época foi discutida em janeiro e não afastou o Sevilha como hipótese, até porque o clube treinado por Julen Lopetegui tentou contratar o jogador no verão passado. Bunge disse ainda que Corona recusou o Barcelona antes de se transferir para o Twente.Nuno Lobo, candidato à presidência do FC Porto pela Lista B, e José Fernando Rio, da Lista C, têm insistido na necessidade de se realizar um debate, no Porto Canal e o mais rápido possível, entre os três candidatos.é quanto José Fernando Rio, jurista de profissão, pretende cortar na remuneração fixa da administração da SAD. No 1º semestre da época foram gastos 1,2 milhões de euros.Nuno Lobo foi o primeiro candidato a ir para o terreno. No sábado, visitou a Casa do FC Porto do Litoral Alentejano, em Santo André, no concelho de Santiago do Cacém, e esteve nos Dragões de Setúbal.