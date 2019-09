Pinto da Costa vai a votos no FC Porto

Pinto da Costa vai recandidatar-se a um 15º mandato na presidência do FC Porto, onde tem como objetivos primordiais a recuperação da "hegemonia plena" do futebol nacional e a construção do novo centro de estágio.A candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, de 81 anos, para o quadriénio 2020-2014 foi esta segunda-feira apresentada por Jorge Filipe, da comissão de apoio."O que me motiva é a absoluta confiança de que será Jorge Nuno Pinto da Costa que nos fará devolver a hegemonia plena a que estamos habituados e que não é por um período menos bem-sucedido em 37 anos que tudo ficará em causa", referiu Jorge Filipe, revelando os objetivos: "O que pretendemos para os próximos quatro anos é o regresso à hegemonia, com uma aposta séria em jogadores da formação. Por isso, outro dos grandes objetivos para o próximo mandato é a construção de mais uma infraestrutura que muito orgulhará os portistas e que se impõe no atual momento: a construção da academia."O desejo de Pinto da Costa de continuar ao leme dos dragões faz, para já, afastar alguns dos putativos candidatos à sucessão. António Oliveira, André Villas-Boas e Rui Moreira apoiam o atual presidente. Vítor Baía anda não se pronunciou."Pinto da Costa? O Papa Francisco também tem 82 anos e é um homem cheio de virtudes, capacidade intelectual e dirige uma grande comunidade. Daí que a idade não cause qualquer problema", disse esta segunda-feira Lourenço Pinto, presidente da AF Porto, sobre a recandidatura do líder portista."As lideranças não são gestores executivos, são homens que pensam, idealizam e preveem o que poderá acontecer. E isso está ao alcance de Pinto da Costa", acrescentou à RR.Zé Luís está a justificar o estatuto de melhor reforço desta temporada. O avançado cabo-verdiano, de 28 anos, voltou a marcar frente ao Santa Clara (triunfo por 2-0) e apontou o 100º golo na carreira profissional. Pelos dragões soma sete golos em oito jogos. No campeonato tem seis golos em outros tantos jogos. Um arranque de temporada que só foi batido por Soares, que somou nove golos em oito jogos.