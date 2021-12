“Pior ataque? Não causa preocupação”, defende Rúben Amorim sobre Sporting

O jovem lateral-direito Gonçalo Esteves, de 17 anos, vai ser titular. "Jogou bem, está recuperado, tem colegas que o ajudam. Não é risco nenhum. É uma oportunidade para ele. Se ele falhar, estará lá o central para o ajudar", disse Amorim.

"Pior ataque? Não causa preocupação nenhuma. O FC Porto ataca muito bem, o Benfica ataca muito bem... Relembrar os sete golos do Benfica contra o Belenenses SAD. Temos de melhorar e olhar para os bons exemplos, o FC Porto e o Benfica. Mas por outro lado, sofremos menos golos. Nesta época criamos mais oportunidades e controlamos melhor os jogos. Temos o campeonato para melhorar na finalização". Foi desta forma que Rúben Amorim reagiu ao facto de a equipa marcar menos golos do que os rivais.O técnico leonino garante que o foco está no Sporting e no triunfo em Barcelos, que permitirá ao leão dormir na liderança: "Só queremos ganhar os nossos jogos e, obviamente, as outras equipas têm de perder para podermos ganhar distância. Mas temos um jogo difícil em Barcelos. Só queremos ganhá-lo para depois descansar e recuperar para o Casa Pia (Taça de Portugal)."Sobre a partida deste sábado com o Gil Vicente, Amorim prevê um "jogo divertido": "Vai ser uma partida difícil contra uma equipa muito bem orientada, mas nós também estamos num bom momento. É uma equipa sem responsabilidade e sem a pressão dos pontos. Será um dos jogos mais complicados da época. Estamos preparados e conhecemos bem este Gil Vicente."Amorim fez ainda questão de enviar uma mensagem para dentro do plantel. "Em Penafiel, no jogo da Taça da Liga (1-0), desligámos um bocadinho na intensidade e tivemos problemas com uma equipa da II Liga. Olhando para o Gil Vicente, se perdemos a bola, facilmente eles vão criar muitos problemas e não vamos ganhar."O técnico elogiou ainda Ugarte, jogador que o surpreendeu: "Cresceu muito rápido. Ele tem 20 anos... Talvez por isso o Palhinha tenha recuperado mais depressa..."