A quinta derrota na temporada em apenas 13 jogos está a aumentar a contestação a Rúben Amorim, naquela que é a pior crise de resultados desde que chegou ao Sporting, em março de 2020.



Os números em 2022/2023 são elucidativos e os sucessivos desaires deixam os leões a nove pontos do líder Benfica no campeonato e no terceiro lugar do Grupo D da Champions, com a situação cada vez mais complicada de chegar aos ‘oitavos’.









