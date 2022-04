Uma negociata entre a empresa Kosmos, detida pelo jogador Gerard Piqué (defesa do Barcelona), e a Real Federação Espanhola de Futebol está a agitar os meios desportivos do país vizinho. Em causa está uma comissão de intermediação no valor de 24 milhões de euros que a Kosmos vai receber ao longo de seis anos, à razão de 4 milhões por ano, por ter intermediado a venda dos direitos de realização da Supertaça espanhola para a Arábia Saudita, durante aquele período temporal.









