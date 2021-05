Pirlo diz ter "alcançado os objetivos", mas admite surpresa pela saída da Juventus

O treinador italiano Andrea Pirlo admitiu esta sexta-feira, depois de ter sido despedido do comando técnico da equipa de futebol da Juventus, que esperava "um desfecho diferente", por ter "alcançado os objetivos" que lhe pediram.

"Terminou a minha primeira época como treinador. Foi um ano intenso, complicado, mas, mesmo assim, maravilhoso. Quando a Juventus me chamou nunca pensei nos riscos que isso implicava, embora fossem evidentes", assinalou o antigo jogador.

Numa época em que falhou a conquista do campeonato, depois de nove 'scudettos' consecutivos da Juventus, e foi eliminado nos oitavos de final da Liga dos Campeões, pelo FC Porto, o antigo futebolista admitiu que se voltasse atrás assumiria novamente a equipa.

"Tomaria a mesma decisão, tendo claro todos os obstáculos que existiram num período tão complicado, em que consegui alcançar os objetivos que me pediram", sublinhou Pirlo, que teve a primeira experiência de treinador na Juventus.

O antigo jogador terminou a época com dois troféus, a Taça de Itália, após derrotar na final a Atalanta, por 2-1, e a Supertaça, em que venceu o Nápoles, por 2-0, mas as grandes deceções foram a eliminação na 'Champions' e o quarto lugar no campeonato.

Foi preciso esperar pela última jornada para que a equipa assegurasse a vaga de acesso à próxima edição da Liga dos Campeões, ao vencer fora o Bolonha (4-1), num jogo em que Pirlo deixou no banco de suplentes Cristiano Ronaldo, melhor marcador da Série A, ultrapassando os napolitanos.

"Esta aventura, apesar do fim que não esperava, tornou ainda mais claro o futuro que quero. Espero que esteja repleto de alegrias como as que vivi na minha carreira de jogador", acrescentou.

A mensagem de Pirlo surge pouco depois de a Juventus ter anunciado a saída do treinador, de 42 anos.

"Obrigado, Andrea. Estas são as primeiras palavras que devemos dizer no final desta experiência especial que vivemos em conjunto", referiu o clube, em nota publicada no sítio oficial na internet.