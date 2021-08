As autoridades registaram, na época 2020/21, 2335 infrações ou incidentes no desporto, mais 616 do que na época anterior.A subida deve-se ao aumento do uso de artefactos pirotécnicos fora dos estádios. Há 160 medidas de interdição, 66% a membros de claques. O V. Guimarães lidera com 24 adeptos interditos, seguindo-se FC Porto (22), Sporting (18), Braga (12) e Benfica (7). Houve menos agressões e danos. 72% da violência foi na I Liga.