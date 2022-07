Pizzi dispensado para apoiar os pais que foram atropelados

Os pais do futebolista do Benfica Pizzi foram atropelados na manhã de terça-feira, situação que levou a estrutura do clube a dispensar o atleta para prestar apoio aos familiares.Pizzi deslocou-se de imediato até Bragança, de onde é natural, após ter sido autorizado a deixar os trabalhos de pré-época e já não viajou com a equipa e restante estrutura técnica para a Suíça, onde o Benfica defronta esta sexta-feira o Girona.O acidente aconteceu por volta das 8h00, numa passadeira no centro da cidade, na Avenida João da Cruz. O casal foi socorrido pelos bombeiros voluntários, que fizeram o transporte para a Unidade Hospitalar de Bragança. A mãe do jogador foi a que sofreu ferimentos que inspiram mais cuidados, ao fraturar cinco costelas , o que obrigou ao seu internamento, e só recebeu alta hospitalar esta quinta-feira.Já o pai do futebolista foi sujeito a vários exames de diagnóstico e não necessitou de ficar internado, embora se queixasse de dores na zona da coluna. Os intervenientes no atropelamento do casal foram identificados no dia da ocorrência, que está a ser alvo de investigação por parte da PSP.