Pizzi e Radonjic são apostas para a Taça de Portugal

Jorge Jesus vai proceder a várias mudanças no onze do Benfica frente ao Trofense (II Liga) na Taça de Portugal. Pizzi e Radonjic devem ser titulares e terão oportunidade de se mostrarem.O médio português, de 32 anos, foi titular pela última vez no final do mês de agosto, na vitória caseira, por 2-1, frente ao Tondela. Esta tem sido a época com menos utilização desde que chegou ao Benfica.Já o extremo sérvio conta apenas com 30 minutos de águia ao peito. Radonjic é um jogador em quem Jesus deposita grandes expectativas, mas uma arreliadora lesão veio atrasar a aposta no jogador que está cedido pelo Marselha. Além de Pizzi e Radonjic, também Helton Leite, Morato, Meïté, Gil Dias, Taarabt e Gonçalo Ramos devem ser chamados ao onze. Jesus vai fazer descansar os habituais titulares e aqueles que estão neste momento ao serviço das respetivas seleções. É que depois do Trofense (16 outubro), o Benfica joga com o Bayern (dia 20) para Champions.