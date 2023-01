Pizzi é reforço do Sp. Braga

E eis que, depois de várias semanas de indefinição, Pizzi foi apresentado, esta segunda-feira, como reforço do Sp. Braga. O médio, de 33 anos, acertou a rescisão de contrato com o Al Wahda e assinou um contrato válido por um ano e meio com os minhotos.





O internacional português junta-se a Bruma e Joe Mendes na lista de reforços de inverno do Sp. Braga. O conjunto liderado por Artur Jorge segue atualmente no 2º posto da tabela classificativa e dá assim uma prova de força para o que falta jogar na presente temporada.

O ingresso de Pizzi no Sp. Braga representa um regresso o experiente jogador ao Minho, isto na medida em que o novo camisola 22 dos Guerreiros esteve contratualmente ligado ao clube de 2007 a 2011.