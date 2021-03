Pizzi, Rafa, Taarabt e Weigl nomeados para Futebolista do Ano nos prémios Cosme Damião

Pizzi, Rafa, Taarabt e Weigl estão entre os nomeados para Futebolista do Ano nos prémios Cosme Damião, que 'esqueceram' o futebol na categoria de Treinador do Ano, anunciou o Benfica, esta segunda-feira.Da lista de candidatos aos tradicionais galardões Cosme Damião, referentes ao ano 2020, constam 31 nomeados divididos em seis categorias: Revelação Futebol, Revelação Modalidades, Modalidades, Atleta de Alta competição, Treinador do Ano e Futebolista do Ano.

Na categoria de Futebolista do Ano estão nomeados Cloé Lacasse (futebol feminino), Pizzi, Rafa, Taarabt e Weigl, enquanto na de Treinador do Ano os escolhidos foram Marcel Matz (voleibol), Nuno Brites (voleibol feminino), Pedro Henriques (futsal feminino) e Pedro Rocha (atletismo).

Quanto à categoria de Atleta de Alta Competição, a nomeação recaiu em Ana Catarina (futsal), Betinho Gomes (basquetebol), Lucas Ordóñez (hóquei em patins), Petar Djordjic (andebol), Rapha Oliveira (voleibol masculino) e Vasco Vilaça (triatlo).

Para a Revelação Futebol estão nomeados Ana Vitória, Diogo Gonçalves, Gonçalo Ramos, Nuno Tavares e Tomás Tavares e para a Revelação Modalidades os eleitos são Daniela Ferreira (voleibol), Etson Barros (atletismo), Gabriel Cavalcante (andebol), Jacaré (futsal) e Marta Martins (basquetebol).

A atribuição dos prémios decorre de uma votação que será exclusiva a registados no site oficial do Benfica, que vai prolongar-se até às 19h04 do próximo domingo, dia 28 de março.

Além destes galardões, serão entregues, sem votação e atribuídas diretamente pela direção do Benfica, distinções em outras categorias, "visando reconhecer e homenagear quem tanto se dedicou ao bem-estar e crescimento do clube", indica o clube na sua página na Internet.

Este ano, devido à pandemia de Covid-19, não se realizará a habitual gala para coroar os vencedores, pelo que a entrega dos prémios será feita em moldes diferentes, em emissões especiais da televisão do clube.