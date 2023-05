Pizzi está tranquilo com o regresso à Luz. O médio do Sp. Braga, apurou o Correio da Manhã, não tem medo de uma eventual receção negativa por parte dos adeptos encarnados, nomeadamente de ser assobiado. A possibilidade de vaiar o internacional português, antes do jogo, quando o seu nome for anunciado na constituição das equipas ou se tocar na bola (deverá ser suplente) estava ontem a ser discutida na Internet em fóruns ligados ao Benfica, com os adeptos divididos quanto ao que fazer.









Pizzi esteve sete épocas e meia no Benfica. Cumpriu 360 jogos, com 94 golos e 92 assistências. Atingiu o estatuto de capitão, mas foi associado a polémicas que teriam potenciado as saídas dos treinadores Rui Vitória, Bruno Lage e Jorge Jesus.

Depois de meia época de empréstimo aos turcos do Basaksehir, Pizzi rescindiu contrato com o Benfica no início desta época para rumar ao Al Wahda. A 30 de janeiro deixou os Emirados Árabes Unidos para reforçar o Sp. Braga. Na equipa de Artur Jorge não se impôs como titular, levando dois golos e duas assistências em 16 jogos.