Pizzi tem lugar em risco no onze do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 10.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

A presença de Pizzi no onze titular do Benfica no jogo de sábado (18h00 na BTV) com o Tondela não é certa, apurou oO médio tem estado aquém daquilo que já fez em termos exibicionais esta temporada. Contudo, a possibilidade de começar o jogo do banco de suplentes na próxima jornada do campeonato não se deve ao facto de falhar três dos quatro penáltis que cobrou nos dois últimos ...