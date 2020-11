Plantel arsenalista dá os parabéns a Paulinho por estreia como convocado para a Seleção

Concentrados para o jogo mais logo, da terceira jornada da fase de grupos da Liga Europa, num hotel dos arredores de Leicester, os jogadores dos Sp. Braga deram, ao almoço, os parabéns a Paulinho, por ter, pela primeira vez, integrado a convocatória para a Seleção Nacional.

A festa foi contida, uma vez que a equipa técnica pretende evitar a todo o custo motivos de desconcentração, uma vez que o Sp. Braga tem hoje (20h00) um jogo de dificuldade máxima, frente ao segundo classificado da Liga Inglesa.

Para além de Paulinho, os bracarenses contam também, nos convocados de Fernando Santos, dois jogadores oriundos da sua formação: Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers) e Francisco Trincão (Barcelona).

Há mais de um ano que o avançado bracarense Paulinho integrava a lista alargada de jogadores com possibilidade de serem convocados, mas só agora, para os confrontos com a França e Croácia, para a Liga das Nações, e para o particular com a Andorra, integrou o restrito lote dos eleitos.

Atendendo ao número de jogos e ao facto de haver um particular, é bem provável que, a par da primeira convocação, Paulinho possa também carimbar a sua primeira internacionalização. Um passo importante para a carreira deste ponta-de-lança, que completa na próxima segunda-feira de 28 anos.

Fonte do clube arsenalista disse ao CM que o jogador só reage ao facto de ter sido convocado para a Seleção Nacional mais logo, após o jogo frente ao Leicester.

De resto, o craque vai, ao que tudo indica, começar a partida desta noite sentado no banco de suplentes, já que Carlos Carvalhal deve rodar algumas das peças chave da equipa, tendo em vista o jogo de domingo, frente ao Benfica, no Estádio da Luz.