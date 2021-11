Plantel do Benfica apoia Seferovic arrasado após derrota em Barcelona

Haris Seferovic era um homem destroçado no final do jogo que acabou com um nulo em Barcelona. Depois do falhanço, nos descontos, que poderia dar a vitória do Benfica na Champions, o plantel das águias confortou o avançado suíço já no balneário, apurou o Correio da Manhã.O próprio jogador, logo após o lance aos 90’+4, sentiu que a sua falta de pontaria naquele momento não permitiu à equipa estar numa posição em que só dependesse de si própria para se apurar para os oitavos de final na derradeira jornada da fase de grupos.