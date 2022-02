O plantel do Benfica fez um ‘mea culpa’ e um pacto de balneário após o desaire (1-2) em casa com o Gil Vicente na passada quarta-feira, dia 2, apurou o CM. Uma conversa que trouxe resultados visíveis na vitória (3-1) sólida e inequívoca diante do Tondela na última segunda-feira.As palavras do presidente Rui Costa foram duras após a derrota na Luz para a 20ª jornada do campeonato.