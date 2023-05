Plantel do Benfica quer manter Gonçalo Ramos no trono dos goleadores

O plantel do Benfica está empenhado em manter Gonçalo Ramos no trono dos goleadores do campeonato, apurou o Correio da Manhã.









A prioridade do grupo de trabalho orientado por Roger Schmidt é assegurar a conquista do título o mais rápido possível, ou seja, com uma vitória em Alvalade frente ao Sporting. Mas os jogadores encarnados também pretendem, dentro do que as circunstâncias permitirem, ajudar o colega a terminar no 1.º lugar da lista de jogadores com mais golos no campeonato.

Gonçalo Ramos é, atualmente, o líder da lista de goleadores, com 18 golos. Mas tem o portista Taremi e o colega de equipa João Mário logo atrás, com 17. O avançado dos dragões é a principal ameaça, mas também há que contar com Fran Navarro (Gil Vicente, 16 golos) e Pote (Sporting, 15).





Gonçalo Ramos terminou na última jornada, na vitória frente ao Portimonense (5-1), um jejum de golos que durou quase mês e meio. Desde abril, a média de golos por jogo no campeonato é de 0,28, quando antes o avançado marcava quase o triplo: 0,76.