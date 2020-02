Plantel do Desportivo das Aves com salários repostos até 6.ª feira. Atrasos foram causados pelo coronavírus

A SAD do Desportivo das Aves vai regularizar os salários do plantel do lanterna-vermelha da I Liga de futebol até sexta-feira, após os atrasos causados pelo surto de coronavírus, confirmou esta quinta-feira à Lusa fonte dos nortenhos.

De acordo com o jornal O Jogo, que cita fonte da administração avense, o investidor e dono da sociedade anónima, o chinês Wei Zhao, não conseguiu efetuar transferências bancárias internacionais a partir do país mais populoso do mundo desde o início do ano.

O avanço da epidemia detetada em Wuhan reduziu ao mínimo os serviços naquela nação do continente asiático, tendo muitos estabelecimentos aproveitado o feriado do Ano Novo chinês, celebrado em 25 de janeiro, para prolongar as férias dos seus funcionários.

Os jogadores pediram esclarecimentos aos responsáveis do Desportivo das Aves e as verbas requeridas foram desbloqueadas hoje, no sentido de regularizar todos os atrasos na liquidação mensal e restabelecer a normalidade no clube de Santo Tirso.

Os avenses ocupam a 18.ª e última posição do campeonato, com 12 pontos, a quatro da 'linha de água', e preparam a visita ao terreno do Famalicão, agendada para domingo, às 20h00, na partida de encerramento da 21.ª jornada.

A epidemia provocada pelo coronavírus (Covid-19) detetado em Wuhan causou já pelo menos 1.115 mortos, dos quais 1.113 na China continental, onde se contabilizam mais de 44 mil infetados, 2.015.