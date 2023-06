O plantel do FC Porto está avaliado em 277,8 milhões de euros, cerca de duas vezes e meia mais do que o do Sp. Braga que se fica pelos 111,8 milhões de euros. Um indicativo que não retira emoção para a final da Taça de Portugal, que se disputa no próximo domingo (17h15) no Estádio Nacional, no Jamor.