Plantel do Sporting quer dar título sem derrotas a Rúben Amorim

O plantel do Sporting está unido no objetivo de conquistar o campeonato nacional e gostava de oferecer esse título a Rúben Amorim sem derrotas, apurou oOs jogadores sabem que a tarefa é titânica, até porque vão defrontar o FC Porto, este sábado, no Dragão, e ainda falta o Benfica na Luz. No entanto, a conquista do título sem derrotas é a prenda que pretendem dar ao técnico que tem rentabilizado todos os jogadores do plantel e que é o grande obreiro da boa campanha que a equipa tem tido no campeonato.Os leões seguem na liderança com dez pontos de vantagem sobre o FC Porto, onze sobre o Sp. Braga e uns históricos 15 pontos para o arquirrival Benfica. A equipa mantém o discurso do técnico e pensa jogo a jogo, mas também sabe que esta é a oportunidade de deixar a sua marca no clube.É verdade que Rúben Amorim ainda nem assumiu que é candidato ao título, quanto mais que pretende que a equipa faça uma campanha imaculada na prova. Mas em Alvalade já paira este desejo. Um feito que colocava Rúben Amorim na senda do Benfica de Jimmy Hagan e do FC Porto de André Villas-Boas.E o próximo jogo é o que revela um grau de dificuldade maior. Os leões vão ao Dragão defrontar uma equipa ferida no orgulho e que está obrigada a vencer para continuar a sonhar com o título de campeão. É que em caso de vitória dos leões a vantagem dispara para 13 pontos, o que tornará a recuperação na tabela classificativa quase impossível.O defesa-central Feddal tem brilhado no Sporting e esta terça-feira teceu rasgados elogios aos colegas de setor. "Coates é um capitão incrível, um grande companheiro. Ajuda toda a gente que está no clube, não fala muito, mas sabe o que dizer. O Porro tem nível para fazer uma grande carreira internacional", disse ao podcast ADN de Leão.