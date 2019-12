Plantel leonino alvo de controlo antidoping antes de partida frente ao Portimonense

O plantel leonino foi esta quinta-feira alvo de um controlo antidoping, com análises ao sangue e urina, antes de defrontar este sábado o Portimonense, no último jogo da Taça da Liga.Segundo oapurou, a operação decorreu sem problemas e até foi classificada de "natural", devido à "regularidade" com que é feita a todos os plantéis da Liga. Foram recolhidas amostras a todos os elementos do plantel, inclusivamente os lesionados. Um controlo que surge após o triunfo (4-0) dos leões, nos Açores, frente ao Santa Clara e antes do jogo decisivo de sábado da Taça da Liga.Para ambicionar chegar à final four da prova, os leões terão de vencer. E, mesmo assim, ficarão dependentes do desfecho do Rio Ave-Gil Vicente. Um triunfo dos vila-condenses afasta os leões.Entretanto, Luís Maximiano revelou, em entrevista à Sporting TV, que decidiu jogar no Sporting com "12 anos" e que "odeia sofrer golos".