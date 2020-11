Plata infetado com Covid-19 faz soar alarme no Sporting

Gonzalo Plata acusou positivo à Covid-19 e fez soar o alarme junto dos dirigentes do Sporting, que temem uma segunda vaga da doença, depois de em setembro terem estado infetados 21 elementos ligados ao plantel.O extremo equatoriano, de 20 anos, esteve ao serviço da seleção e regressou a Portugal já contaminado. Plata acusou um dos sintomas da doença e comunicou de imediato ao departamento médico leonino, que o mandou para isolamento e realizou o teste que acabou por acusar positivo. Esta situação fez com os jogadores voltassem a ser alertados para a necessidade de manterem os cuidados básicos, nomeadamente o distanciamento social, e de comunicarem aos médicos do clube qualquer alteração ou sintoma.sabe que a atitude do jogador em contactar o departamento médico foi enaltecida, pois caso contrário os leões poderiam ter de enfrentar uma segunda vaga da pandemia no plantel, numa altura em que lideram o campeonato.Com Plata isolado, o foco está no jogo de amanhã (21h15) da Taça de Portugal, onde o Sporting vai defrontar o Sacavenense, do Campeonato de Portugal. Rúben Amorim já contou no treino com o esloveno Sporar, depois dos compromissos das seleções, mas tudo aponta que o avançado deverá ser poupado. De fora da partida deve ficar também Coates, apesar de já estar recuperado da tendinopatia do adutor direito. O objetivo de Amorim passa por poupar o jogador, que é um dos mais utilizados, e dar a oportunidade aos jovens Gonçalo Inácio e Eduardo Quaresma. Ontem, o lateral esquerdo Nuno Mendes continuou a fazer tratamento e ginásio para debelar a contusão óssea no pé direito contraída na seleção nacional de sub-21.A equipa de Rúben Amorim volta a treinar hoje em Alcochete, pelas 10h00, naquele que será o derradeiro teste para o jogo de amanhã (21h15) com o Sacavenense (Campeonato de Portugal), no Estádio Nacional, referente à terceira eliminatória da Taça de Portugal.Como Rúben Amorim ainda não tem o quarto nível do curso de treinadores, será o adjunto Emanuel Ferro quem vai fazer a antevisão do jogo com o Sacavenense, como obrigam os regulamentos da FPF. A conferência de imprensa está marcada para hoje, às 18h30, em Alvalade.