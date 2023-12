Playoff da Liga Europa: conheça os possíveis adversários de Sporting, Benfica e Sp. Braga

Estão definidos os possíveis adversários de Sporting, Benfica e Sp. Braga no playoff da Liga Europa, para um sorteio que se realizará na segunda-feira, a partir das 12 horas.Comecemos pelo Sporting, que deverá ter, em teoria, a tarefa mais complexa, pois terá pelo caminho equipas vindas da Liga dos Campeões (com exceção a Benfica e Sp. Braga, que pelas regras do sorteio não podem encontrar-se nesta fase).Galatasaray (Grupo A)Lens (Grupo B)Feyenoord (Grupo E)AC Milan (Grupo F)Young Boys (Grupo G)Shakhtar Donetsk (Grupo H)Quanto a, terão pela frente um dos segundos colocados da fase de grupos da Liga Europa, excluindo o Sporting, pela mesma razão que apontámos acima.Friburgo (Grupo A)Marselha (Grupo B)Sparta Praga (Grupo C)Toulouse (Grupo E)Rennes (Grupo F)Roma (Grupo G)Qarabag (Grupo H)