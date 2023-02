O Sporting regressou às vitórias com um triunfo suado sobre o D. Chaves, por 3-2, num jogo em que Pedro Gonçalves bisou e Chermiti falhou um penálti.



Foi um Sporting ainda traumatizado com o empate frente ao Midtylland (1-1) aquele que foi a Chaves à procura da vitória. Amorim apostou em Diomande no lado direito dos três centrais, em Pedro Gonçalves (conhecido com Pote) outra vez no meio-campo e em Paulinho no ataque.









