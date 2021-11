Pogba dispensado da seleção francesa e pode ficar dois meses de 'baixa'

O médio Paul Pogba, que alinha no Manchester United, foi dispensado da seleção francesa de futebol, devido a uma lesão na perna direita, e foi rendido por Jordan Veretout, anunciou esta terça-feira a Federação Francesa de Futebol (FFF).

Segundo a comunicação social francesa, o colega de equipa de Diogo Dalot, Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo nos 'red devils' lesionou-se na segunda-feira, no treino da seleção gaulesa, e deverá ficar afastado dos relvados durante dois meses, regressando só em 2022.

Em comunicado, a FFF explicou que o médio, de 28 anos, tem uma "lesão no quadríceps da perna direita" e, por isso, está indisponível para representar os campeões mundiais nos duelos com Cazaquistão (em casa, em 13 de novembro) e Finlândia (fora, em 16), que finalizam a participação da equipa de Didier Deschamps no Grupo D de apuramento europeu para o Campeonato do Mundo do próximo ano.

Para o lugar de Pogba, o selecionador gaulês chamou Jordan Veretout, médio de 28 anos que alinha na Roma, equipa treinada pelo português José Mourinho.

A França lidera o agrupamento, com 12 pontos, mais três do que a Ucrânia, segunda classificada, com mais um jogo, e mais quatro do que a Finlândia, terceira.