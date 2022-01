Pogba só renova com o Manchester United se o treinador Ralf Rangnick ficar

Paul Pogba tem contrato com o Manchester United até ao verão e, com a chegada do mercado de inverno e aberta a possibilidade de começar a negociar com um novo clube, o jogador francês já impôs as condições para a renovação. Para que isso aconteça, Ralf Rangnick, o técnico dos 'red devils', deverá permanecer no comando técnico do emblema inglês, revela o The Sun.Ao que tudo indica, a visão que o treinador tem do papel que Pogba poderá desempenhar no futuro do clube está a ser determinante para a vontade do jogador em renovar, ele que ainda não conseguiu afirmar-se neste regresso ao United.O médio francês ainda não jogou desde que Rangnick assumiu o comando técnico do clube devido a uma lesão muscular na coxa mas poderá estar de regresso aos relvados já no dia 8 de fevereiro, na partida frente ao Burnley.