Benfica com emblema do FC Porto na capa do jornal desportivo L'Équipe

O jornal francês L'Équipe trocou o emblema do Benfica pelo do FC Porto na capa publicada esta sexta-feira.Na lista do sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões 2019/20 pode ver-se a equipa das águias com o símbolo da equipa dos dragões.O jornal é um dos diários desportivos mais conceituados do mundo e foi fundado em 1946.Um dos momentos de glória do L'Équipe aconteceu a 13 de julho de 1998, um dia depois da França ter vencido o Mundial de futebol com as vendas em banca a terem ultrapassado o milhão e meio de cópias.