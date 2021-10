Polémica com Belenenses: Clube e SAD sem ligação

O Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa decidiu que o Belenenses, do Campeonato de Portugal, e a SAD, da I Liga, são entidades sem qualquer ligação identitária, o que permitirá ao clube do Restelo constituir a sua própria SAD e disputar os campeonatos profissionais.O Belenenses informou que o Tribunal "reconhece que o Clube já não é acionista da B SAD, porque a venda da participação social (10 por cento) que detinha foi válida", e "afirma que o nexo identitário entre a B SAD e o clube já se quebrou definitivamente", pois "o Clube já não é o clube fundador da B SAD" e esta "já não é a Sociedade Anónima Desportiva do Clube".