O golo de Toni Martínez (que seria 2-0) nos descontos do FC Porto-Portimonense foi anulado por fora de jogo. Mas instantes antes existiu um lance invulgar.A bola foi chutada e terá embatido na câmara suspensa por cabos por cima do relvado do estádio. Os jogadores do Portimonense reclamaram de imediato junto do árbitro Nuno Almeida que não se apercebeu.