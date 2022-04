Os clássicos, normalmente, já são ‘quentinhos’. Mas esta quarta-feira os treinadores de FC Porto e Sporting deitaram ainda mais achas para a fogueira da 2ª mão da meia-final da Taça de Portugal. Em causa as reações aos castigos aplicados após a batalha campal para a Liga, em fevereiro passado.



Sérgio Conceição queixou-se por não contar com Pepe - dificilmente a providência cautelar que acompanhou o recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto será decidida até à hora do jogo desta quinta-feira (20h15 - TVI) pelo Tribunal Central Administrativo Sul - e Rúben Amorim criticou abertamente o colega.









