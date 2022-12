Matheus Uribe, jogador do FC Porto, foi esta quinta-feira detido por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP), através da Equipa de Intervenção Rápida de Vila Nova de Gaia, por conduzir sem habilitação legal.



A notícia foi avançada pelo jornal Gaiense e na base da detenção está o facto de a carta de condução que exibiu ser colombiana (ou seja, do país natal do jogador), sendo que a mesma não tem validade em Portugal.









