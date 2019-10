Polícia brasileira desmantela grupo que preparava invasão no jogo Flamengo-Grêmio

A polícia do Rio de Janeiro evitou um golpe que estava a ser preparado para ser posto em ação durante o jogo Flamengo-Grêmio, a realizar na próxima madrugada (01h30 de Lisboa).Cerca de uma centena de pessoas estariam a planear um assalto ao estádio Maracanã durante a partida relativa à 2ª mão das meias-finais da Taça Libertadores. A equipa de Jorge Jesus empatou 1-1 no primeiro jogo e um empate basta-lhe para chegar à final.A polícia detetou os suspeitos a combinarem o crime nas redes sociais. A ideia era entrar no estádio com bilhetes falsos e assaltar quem aparecesse pela frente. Esta terça-feira, as forças policiais efetuaram uma megaoperação. Pelo menos 20 pessoas foram detidas e outras sete estavam a ser procuradas. As autoridades queriam ainda deter cerca de 90 indivíduos para prestarem declarações.Alguns destes elementos integram claques organizadas e outros estão ligados ao narcotráfico. Durante a operação policial uma pessoa morreu e outras duas ficaram feridas na sequência de tiroteios.