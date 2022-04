Polícia inglesa investiga incidente em que Ronaldo é acusado de destruir telemóvel de criança

A imprensa inglesa revela este domingo que a polícia abriu uma investigação visando Cristiano Ronaldo e o facto de o português ter alegadamente destruído o telemóvel de uma criança, num gesto de frustração, depois do jogo de ontem com o Everton, que o Manchester United perdeu, por 1-0."Podemos confirmar que estamos a investigar um incidente que aconteceu em Goodison a envolver um jogador que estava a sair do campo. Vamos falar com todas as partes envolvidas", explicou a polícia de Merseyside, em comunicado.O craque português já pediu desculpas e convidou o jovem a assistir a um jogo do Manchester United em Old Trafford, uma sugestão que a mãe da criança - que é autista - já declinou.