Chegamos aqui . Nem as tshirts podem mostrar .

É este Sporting que querem ? pic.twitter.com/MVCkbCyU0E — Solange Mendes (@SnogMendes) October 26, 2019

A relação tensa entre a direção do Sporting e duas das suas claques, a Juventude Leonina e o Directivo Ultras XXI, voltou a ter reflexos, desta feita no Pavilhão João Rocha, tanto que obrigou à intervenção da polícia.Na receção do Sporting ao Leixões, em voleibol, embate que terminou com a vitória dos leões, as forças de segurança impediram os elementos destas claques de exibirem tarjas e até mesmo t-shirts, como é perceptível no vídeo.Para além deste aspeto, recorde-se que, conforme Record adiantou, tanto a Juve Leo como o DUXXI já foram notificados para abandonarem os respectivos espaços nas imediações do Estádio de Alvalade.