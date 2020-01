Polícias apoiam clubes na pressão ao Governo

O combate à violência nos estádios não passa só pelos clubes. O Governo não se pode desresponsabilizar e deve alterar ou adequar a legislação para garantir que todos os que criam problemas e desacatos sejam impedidos, durante um determinado tempo, de ver jogos de futebol". É desta forma que o presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) reage às declarações da Liga de Clubes (LPFP) e do Governo após o dérbi de sexta-feira entre Sporting e Benfica (vitória das águias por 2-0).Ao, Paulo Rodrigues explica que, "para facilitar o trabalho às polícias e valorizar o que é o futebol, deveriam ser tomadas medidas que, de alguma forma, passassem mensagens bastante contundentes". A lei já prevê a proibição da entrada nos estádios de adeptos violentos, mas o dirigente da ASPP/PSP defende que "não há forma de concretizar essa medida, que exige um conjunto de premissas. O Governo devia rever a lei e criar condições para que a proibição do acesso fosse uma garantia, uma certeza".Paulo Rodrigues falou depois de uma entrevista do ministro da Administração Interna. "As questões de segurança nunca são estritamente técnico-policiais. Aqui, é uma área em que, ativamente, os clubes, a LPFP, a FPF, têm de atuar. O Governo fez a sua parte", disse Eduardo Cabrita ao ‘DN’ e à TSF."Os clubes devem assumir as suas responsabilidades e não deixar estritamente às forças policiais a responsabilidade pela contenção" de fenómenos violentos, acrescentou o governante. A tomada de posição do ministro surge após o pedido feito pelo presidente da LPFP para uma reunião de trabalho, que só deverá acontecer no fim da semana. Pedro Proença quer encontrar "medidas eficazes para combater este flagelo".Após o Feirense acusar a GNR de "carregar sobre os seus adeptos sem que nada o justificasse" no jogo de sábado em casa da Oliveirense, a força policial explicou este domingo que agiu para "repor a ordem pública" depois de várias pessoas incitarem à violência.A GNR refere que um adepto foi detido por agredir um militar. Foi "indispensável utilizar a força estritamente necessária para encaminhar o detido para fora da zona onde se encontravam os restantes adeptos, que reagiram desproporcionadamente", tendo sido acionadas duas forças rápidas de intervenção.No sábado, no Jamor, na vitória por 1-0 frente ao Belenenses SAD, o V. Setúbal refere que "ocorreram graves incidentes devido à atuação injustificável, absolutamente desproporcionada e injustificada de alguns agentes da PSP". Uma das situações ocorreu quando Guedes pretendeu festejar o golo junto dos adeptos, "tendo sido impedido pela atitude intempestiva da PSP, usando bastões sem qualquer necessidade".Contactada pelo, fonte da PSP garantiu que não há registo oficial de qualquer incidente na partida em causa.