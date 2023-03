A ineficácia ofensiva do FC Porto está no topo das preocupações de Sérgio Conceição, apurou o CM. De há dois meses a esta parte, o ataque portista passa por uma fase de pólvora seca. Problema que o treinador quer resolver com urgência, para não prejudicar ainda mais a época.



Desde 1 de fevereiro, em 11 jogos para as várias competições, o FC Porto marcou 15 golos.









