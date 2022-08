Pólvora seca no dérbi minhoto

O jogo do passado domingo entre os históricos U. Leira e V. Setúbal (4-0), para a Liga 3, foi o segundo com mais assistência em Portugal no fim de semana. Estiveram nas bancadas do Estádio Dr. Magalhães Pessoa 12 581 espectadores. Um número apenas superado pelo clássico no Dragão (49 430 pessoas). O jogo em Leiria teve mais assistência que seis jogos da Primeira Liga e todos os da II Liga. Destaque também para o jogo Belenenses-Académica (2-0) do último sábado. O duelo entre outros históricos do futebol português levou ao Restelo 3205 adeptos. Este jogo da Liga 3 fechou o top 5 de assistências em jogos realizados em Portugal no fim de semana.

Na penúltima partida da 3ª jornada da Liga - o Benfica recebe o P. Ferreira no dia 30 deste mês - houve empate a zero entre Gil Vicente e Famalicão. Os primeiros momentos do dérbi minhoto prometeram muita emoção, quando logo no minuto inicial Kadile desperdiçou uma clara ocasião para apontar o primeiro golo do Famalicão na temporada. Num jogo de parada e resposta, o Gil Vicente ripostou num cabeceamento de Danilo defendido por Luiz Júnior. Aos 27’, o Famalicão chegou ao golo, mas Cláudio Pereira anulou o lance por braço na bola de Kadile antes de Millán empurrar para a baliza.No 2º tempo, o primeiro lance de grande perigo só surgiu aos 67’ quando Fran Navarro desperdiçou o cruzamento de Kevin, ao rematar por cima da baliza do Famalicão. Respondeu a equipa visitante num remate perigoso de De La Fuente e aos 83’ Luiz Júnior exibiu-se em grande estilo ao parar um remate do japonês Misuki. O Gil esteve ainda perto de marcar aos 88’, valendo ao Famalicão o corte de Penetra.O empate foi um mau ensaio dos gilistas, que quinta-feira estão obrigados a um milagre para anular a desvantagem (4-0) que trouxeram dos Países Baixos na eliminatória com o AZ Alkmaar para a Liga Conferência.