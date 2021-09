O treinador do Marítimo, Julio Velázquez, defendeu esta quarta-feira que “pontuar em Alvalade seria muito positivo, mas ganhar seria excecional”, na antevisão do jogo desta sexta-feira com o Sporting, da 7ª jornada da Liga.









“Sabemos que não vai ser fácil, mas trabalhámos bem durante a semana”, disse o técnico espanhol, admitindo que se aproxima um jogo de “máxima dificuldade”, num contexto muito difícil, diante do atual campeão nacional. “É preciso jogar com coragem, ideias claras, entusiasmo e motivação”, referiu o técnico maritimista.