Popularidade de advogada de Jorge Jesus dispara com polémica

Em menos de dois dias, o nome de Ana Paula Belinger saltou para a ribalta no Brasil. De desconhecida, a advogada que é ligada sentimentalmente a Jorge Jesus viu a sua popularidade disparar com o alegado affair com o técnico do Flamengo e as suas curvas em destaque por toda a imprensa brasileira. A jovem, cerca de 30 anos mais nova do que o treinador, voltou ontem às redes sociais e fez questão de manter todas as fotografias com Jorge Jesus na sua conta de Instagram, apesar ...