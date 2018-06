Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Porco e gato são adivinhos do Mundial da Rússia

Animais Marcus e Aquiles dão que falar.

Por Rogério Chambel | 01:30

Alemanha, Brasil, Espanha, França e Portugal podem ter muitas aspirações no Mundial, mas não chegam às meias-finais, que já têm dono: Argentina, Bélgica, Nigéria e Uruguai. É este o prognóstico do porco ‘adivinho’ Marcus, que na senda do polvo Paul (acertou no vencedor do Mundial de 2010, na África do Sul) também quer ficar famoso.



Marcus, um porco inglês que vive numa quinta em Derbyshire, tem a seu favor um historial de palpites certeiros: a vitória de Donald Trump nas presidenciais nos Estados Unidos e o ‘Sim’ ao Brexit.



Ainda no que respeita a animais adivinhos, o gato Aquiles também teve palpite certeiro, ao acertar na vitória da Rússia sobre a Arábia Saudita.