Porro ameaça lugar de Esgaio no Sporting

Pedro Porro ameaça o lugar de Ricardo Esgaio no lado direito da defesa do Sporting. O espanhol teve os primeiros minutos da temporada em Braga e deve voltar a ser aposta de Rúben Amorim, no sábado, frente ao Belenenses SAD, apurou o CM.









Esgaio, reforço dos leões para a nova época, aproveitou bem os problemas físicos de Porro na pré-época, mas agora, o titular indiscutível de 2020/2021 quer recuperar a sua posição e tem dado boas indicações no trabalho diário em Alcochete. Sábado, o espanhol deve começar ainda no banco, mas o objetivo de Amorim passa por dar ainda mais minutos ao jogador para poder ser aposta no onze inicial, na jornada seguinte, em Famalicão, antes do clássico com o FC Porto (12/09).





Pedro Porro foi um dos grandes destaques da época passada do Sporting campeão. O jogador, emprestado pelo Manchester City, realizou 37 jogos, tendo apontado quatro golos e feito quatro assistências.

Para o jogo com o Belenenses SAD, o onze de Amorim não deve sofrer alterações. Nuno Mendes continua entregue ao departamento clínico devido a uma entorse no tornozelo esquerdo e esta terça-feira voltou a não treinar. O reforço Rúben Vinagre vai voltar a merecer a confiança do técnico que não pode contar com o castigado Matheus Reis (expulso no triunfo ante o Sp. Braga, 2-1).