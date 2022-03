Pedro Porro escapou com uma repreensão, depois de publicar nas suas redes sociais que não estava lesionado, contrariando o boletim clínico do clube emitido antes do jogo com o V. Guimarães (triunfo do Sporting por 3-1).No regresso ao trabalho da equipa, Porro cumpriu o plano que está traçado para debelar a tendinopatia na anca direita.