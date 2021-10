Porro: “Lesão? Estou bem”

"Lesão? Estou bem". Foi desta forma simples e direta que Porro respondeu este domingo, quando questionado sobre a entorse traumática do tornozelo direito sofrida no jogo com o Belenenses para a Taça de Portugal (4-0), na partida do Sporting rumo à Turquia, onde esta terça-feira (17h45, Eleven Sports 2) defronta o Besiktas na Liga dos Campeões.Apesar de estar a treinar de forma condicionada e a fazer tratamento, o lateral espanhol está pronto a dar o seu contributo à equipa num jogo determinante para definir o futuro dos leões na Europa. Em caso de derrota, fica comprometido o terceiro lugar do grupo que dá acesso à Liga Europa. Os leões somam duas derrotas frente ao Ajax (5-1) e Borussia Dortmund (1-0).Porro quer também aproveitar a visibilidade da Champions para estar no Mundial’2022 pela Espanha ou até dar o salto para um gigante europeu. O Sporting vai exercer o direito de opção de 8,5 milhões de euros estabelecido pelo Manchester City para ficar com o jogador e poderá depois vendê-lo a outro clube com uma grande margem de lucro.O presidente do Sporting, Frederico Varandas, viajou com a equipa para a Turquia, mas recusou-se a prestar declarações, após ser questionado sobre a AG extraordinária marcada para o dia 23.Tabata não integra as opções de Amorim para o jogo com o Besiktas. O brasileiro fez um traumatismo no joelho direito num treino e nem viajou com a equipa para a Turquia.Paulinho volta à titularidade frente ao Besiktas, depois de ter sido poupado no jogo da Taça de Portugal.