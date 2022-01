Com o fecho do mercado de transferências a aproximar-se, Carlos Carvalhal deixou este sábado claro que não espera reforços e que a porta só está aberta num sentido. “Saídas no Sp. Braga ou noutro clube do Mundo há sempre essa possibilidade, e entradas só dentro da nossa quinta, de um lote de terreno para outro. Não temos falado nisso sequer. Se houver alguma saída, poderemos colmatá-la com jovens dentro do clube”, afirmou o técnico dos minhotos, na antevisão à receção deste domingo (18h00) ao Moreirense.









A aposta na formação, à semelhança de outras conferências recentes, foi tema incontornável: “Teremos de lidar com estes miúdos que são desconhecidos. Fizemos uma aposta intermitente e cautelosa o ano passado, com Moura, Vitinha e Bruno Rodrigues, e fomos dando umas ‘bicadas’ em alguns jogadores, como Rodrigo, Hernâni e Guilherme Soares. A ideia é dar-lhes tempo de jogo e responsabilidade. Têm um percurso a fazer, estes quatro ou cinco jogadores têm tido intermitência, mas o clube pode ter sete ou oito jogadores a jogarem regularmente na próxima época.”

Carvalhal admite que vitórias como a da jornada passada, frente ao Sporting (2-1), “ajudam ao crescimento”, mas o técnico já está focado no jogo deste domingo, frente a um Moreirense que “empatou na Luz há pouco tempo” e “tem competência”.